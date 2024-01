Ayodhya Ram Mandir | ‘আর তাঁবুতে বাস করবেন না রামলালা’ অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে বললেন মোদি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল রামলালার। ‘রামলালাকে আর থাকতে হবেনা তাঁবুতে’, অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে দেশবাসীর সামনে একথাই বললেন নমো।২২ জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই শুরু হল নতুন কালচক্রের।সময়ের চাকা গড়াল নতুন দিশায়।

#WATCH | Ayodhya: Prime Minister Narendra Modi says, “…In that period, the separation lasted only for 14 years…In this era, Ayodhya and the countrymen have endured hundreds of years of separation. Many of our generations have suffered this separation…” pic.twitter.com/ph9FLaxOXP

