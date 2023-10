এই নিয়ে তিনদিন! কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গেল পুলিশকর্মীর

শ্রীনগর: ফের জঙ্গি হামলা ভূস্বর্গে। এবার কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গেল এক পুলিশকর্মীর। এই নিয়ে গত তিনদিনে প্রাণ হারালেন দুই পুলিশকর্মী এবং এক পরিযায়ী শ্রমিক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত পুলিশকর্মীর নাম গুলাম মহম্মদ দার। বারামুল্লায় তিনি নিজের বাড়ির কাছে জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর জখম হন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রয়াত গুলাম মহম্মদ দার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হেড কনস্টেবল ছিলেন।

Injured Police Personnel #succumbed to his injuries & attained #martyrdom. We pay our rich tributes to the #martyr & stand by his family at this critical juncture. Area has been cordoned off. Search operation going on.@JmuKmrPolice https://t.co/S8QnHXM5uz

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) October 31, 2023