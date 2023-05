সংসদ ভবনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানায়নি মোদি সরকার! খাড়গের দাবিতে শোরগোল

নয়াদিল্লি: নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে! এমনই অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার টুইটারে এনিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন তিনি।

সংসদ সূত্রের খবর, ২৮ মে প্রধানমন্ত্রী মোদি নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করবেন। সেই অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদি সরকারের তরফে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে দাবি খাড়গের। একটি টুইটে তিনি লিখেছেন, ‘নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। অথচ সংসদ হল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং রাষ্ট্রপতি হলেন তার সর্বোচ্চ সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ।’ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকেও ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ খাড়গের।

অন্য একটি টুইটে তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, ‘ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে মোদি সরকার শুধু ভোটের জন্যই দলিত এবং জনজাতি সম্প্রদায় থেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছে।’

The President of India Smt. Droupadi Murmu is not being invited for the inauguration of the new Parliament Building.

The Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India, and the President of India is its highest Constitutional authority.

