Monday, January 22, 2024
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Ram Mandir Inauguration | কিছুক্ষণ পরই রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অযোধ্যায় পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী

Sushmita Ghosh
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উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। কিছুক্ষণ পরই অযোধ্যায় (Ayodhya) রাম মন্দিরের উদ্বোধন (Ram Mandir Inauguration)। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ইতিমধ্যে অযোধ্যায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Pm Narendra Modi)। বিমানে করে অনুষ্ঠানস্থলের দিকে যাচ্ছেন তিনি।

 

গোটা দিন একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। এদিন দুপুর ১২.০৫-১২.৫৫-এ প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূজায় যোগদান করবেন। দুপুর ১টায় জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। দুপুর ২টা ১০ মিনিটে কুবের টিলায় পৌঁছোবেন। ইতিধ্যেই অযোধ্যায় ভিআইপি সমাগম হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন।

 

ধুতি-কুর্তা পরে অযোধ্যায় পৌঁছান রণবীর কপুর। সঙ্গে রয়েছেন আলিয়া ভাট। পৌঁছেছেন অমিতাভ বচ্চন, জ্যাকি শ্রফ, ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফ, মাধুরী দীক্ষিত, আয়ুষ্মান খুরানা, কৈলাশ খের সহ অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী।

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Sushmita Ghosh is working as Sub Editor Since 2018. Presently she is attached with Uttarbanga Sambad Digital. She is involved in Copy Editing, Uploading in website and various social media platforms.
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