ডুবেছে বাড়ি-মেট্রো-রাস্তা, রেকর্ড বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা হংকংয়ে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: রেকর্ড বৃষ্টিপাতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি হংকংয়ে। বৃহস্পতিবার প্রায় ১ ঘণ্টার বৃষ্টিপাতে ভেসে গিয়েছে চিনের হংকং। সেখানকার হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, ১৮৮৪ সালের পর থেকে ওই শহরে এইরকম বৃষ্টিপাত হয়নি। সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গড়ে ১৫৮.১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। যার জেরে একাধিক রাস্তা ধসে গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে বহু পথ-ঘাট। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্বাভাবিক জীবনযাপন। বিভিন্ন জায়গার অসহায়তা ছবি ধরা পড়েছে।

Geography test: Last night, due to the flood discharge in Shenzhen, a flood occurred in Kowloon, Hong Kong.

It is said that this is the heaviest rainfall in Hong Kong since 1884.😲 pic.twitter.com/bfiPK828hH

— Sharing Travel (@TripInChina) September 8, 2023