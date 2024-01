Suvendu Adhikari | সন্দেশখালির ঘটনায় ‘শাহি’ হস্তক্ষেপ চাইল শুভেন্দু, এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন ‘বর্বরোচিত’

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: শুক্রবার সকালে র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় (Ration Distribution Case) উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে অভিযানে গিয়ে স্থানীয়দের রোষের মুখে পড়ে ইডি আধিকারিকেরা(Enforcement Directorate)।সেখানেই ক্ষুব্ধ জনতার চাপে পিছু হটতে হয় তদন্তকারীদের।এই ঘটনার ছবি এবং ভিডিয়ো নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এনআইএ (NIA) কে দিয়ে এই ঘটনার তদন্তেরও দাবি তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সন্দেশখালির ঘটনার কথা তুলে ধরে এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু(Shuvendu Adhikary)লেখেন, ‘বর্বরোচিত।পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে।তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে হামলা মুখে পড়তে হল ইডি এবং সিআরপিএফ(CRPF)আধিকারিকদের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সেই এক্স বার্তা ট্যাগ করে সন্দেশখালির এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি।’

Horrific. The Law & Order Situation in West Bengal is in shambles.

ED Officials & CRPF Jawans brutally attacked in Sandeshkhali; North 24 Parganas district, while conducting Raid at TMC leader Sheikh Shahjahan’s house.

I doubt that Rohingyas are present amongst the Anti National… pic.twitter.com/XHboQsBVSX

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) January 5, 2024