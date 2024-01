Indian Museum | কলকাতা জাদুঘরে বোমাতঙ্ক! উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ‘জঙ্গি সংগঠনের’

কলকাতা: কলকাতা জাদুঘরে (Indian Museum) বোমাতঙ্ক! বোমা মেরে (Bomb threat) উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ‘জঙ্গি সংগঠনের’। সূত্রের খবর, শুক্রবার কলকাতা পুলিশের ইমেল আইডিতে জাদুঘর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বম্ব স্কোয়াড।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) নিজস্ব ইমেল আইডিতে ‘টেরোরাইজার ১১১’ (Terrorizer’s 111) নামে একটি সংগঠনের মেল আসে। সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়, তারা স্বঘোষিত একটি জঙ্গি সংগঠন। এছাড়া আরও জানানো হয় কলকাতা জাদুঘরের একাধিক জায়গায় তারা বোমা রেখেছে। সংবাদ মাধ্যমে তাদের নাম প্রচারে না আনলে জাদুঘর উড়িয়ে দেওয়া হবে।

West Bengal | Kolkata Police received a mail from a group called ‘Terrorizer’s 111′ regarding a bomb threat at the Indian Museum. Bomb squad reached the location & visitors’ entry to the museum has been restricted for the next few hours: Kolkata Police

