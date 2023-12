উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারার ‘স্মৃতি’ ফেরল হরিয়ানা, ঘটনাস্থলে পৌঁছল পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারায় নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ ধসে আটকে পড়েছিলেন ৪১ জন শ্রমিক।সেই স্মৃতি এখনো টাটকা। ফের বড়দিনে বড় বিপদে পড়লেন নির্মীয়মাণ শ্রমিকেরা।সোমবার অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর হরিয়ানার গুরুগ্রামে মন্দিরের দেয়াল ধসে আটকে পড়লেন ৫ জন শ্রমিক। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গেল নেট দুনিয়ায়।

Construction and labour safety norms continue to be overlooked in #Gurugram . One labourer died while four others were injured as a wall collapsed during construction at #Jaggannath temple sector 15 . #NewsUpdates pic.twitter.com/nREzsKvgFJ

— Sumedha Sharma (@sumedhasharma86) December 25, 2023