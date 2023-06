প্রয়াত আমূল গার্ল-এর স্রষ্টা সিলভেস্টর ডাকুনহা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: অভিভাবকহীন আমূল গার্ল। প্রয়াত হলেন আমূল গার্ল-এর স্রষ্টা সিলভেস্টর ডাকুনহা। ৮০ বছরের বেশি বয়স হয়েছিল শিল্পীর। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিজ্ঞাপনের জগতে। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা ছবিও ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই বলছেন পিতৃহীন আমূল গার্ল।

Sorry to hear about the passing on of Sylvester daCunha, Advertising legend & founder of da Cunha Associates. He was the man behind the AMUL girl in 1967 & brother of the late Gerson DaCunha. Deepest condolences to Mrs. Nisha da Cunha & son Rahul. May he rest in eternal peace. pic.twitter.com/GrObE8BaIp

— Lloyd Mathias (@LloydMathias) June 21, 2023