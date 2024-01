Ujjwala Cooking Gas | বাংলার মানুষ বঞ্চিত উজ্জ্বলা যোজনা থেকে! নবান্নে নালিশ ঠুকলেন শুভেন্দু

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বলা যোজনায় নাম নথিভুক্ত করতে পারছেন না বাংলার সাধারণ মানুষ।নাম নথিভুক্ত করতে গেলে মুখের ওপর বলে দেওয়া হচ্ছে বাংলায় এই সুবিধে নেই। এই অভিযোগে নবান্নে চিঠি পাঠালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।চিঠির পালটা জবাবে তৃণমূল শিবির শুভেন্দুকে পরামর্শ দিয়েছে, তাঁর যা বলার তিনি বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বলুন।

Mamata Banerjee is scared. Scared of the fact that 1,23,71,022 (One Crore Twenty three Lakhs Seventy one Thousands and Twenty two) households in WB have opted for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY).

She has been depriving the people of WB from availing the benefits of Central… pic.twitter.com/IvnrQs4QUi

