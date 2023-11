‘টাইগার ৩’ সিনেমার স্ক্রিনিংয়ে সলমন অনুরাগীদের বেলাগাম উচ্ছ্বাস, দায়ের এফআইআর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: পর্দায় ফিরেছে টাইগার। উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা।উচ্ছ্বাসের এমনই ঘনঘটা যে, হলের মধ্যেই বেধে গেল দক্ষ যজ্ঞ।এফআইআর দায়ের হল ভাইজান ভক্তদের নামে।হলের এই কান্ড কারখানার দৃশ্য ইতিমধ্যেই ভাইরাল স্যোশাল মিডিয়ায়।

এই প্রথম দীপাবলিতে মুক্তি পেয়েছে ভাইজান সলমনের টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজির তিন নম্বর ছবি ‘টাইগার থ্রি’। মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও অঞ্চলের মোহন সিনেমা হলে সলমন-ক্যাটরিনা অভিনীত ছবি ‘টাইগার থ্রি’ দেখতে এসেছিলেন বহু অনুরাগী। সিনেমায় টাইগার ওরফে সলমনের প্রবেশ ঘটতেই শুরু হয় বাজি ফাটানো।রকেট, তুবড়ি, রংমশাল কিছুই বাদ পড়ল না।এমন ঘটনায় হলের ভেতরেই শুরু হয় হুলুস্থুল কান্ড। তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন দর্শকেরা।

‘Tiger 3’ released in theatres on November 12. A video, shared on X (formerly known as Twitter), shows fans bursting firecrackers inside Mohan Cinema in Malegaon, in Nashik district in Maharashtra. The video also shows other fans running to a safe space inside the theatrer pic.twitter.com/zPpCc75vzl

— Ravi Rock (@Ravi02178934) November 13, 2023