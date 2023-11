‘কয়লা কেলেঙ্কারিতে এফআইআর করুক’, আদানিকে টেনে বিজেপিকে নিশানা মহুয়ার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ফের বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেন মহুয়া মৈত্র। টেনে আনলেন আদানি প্রসঙ্গও। একইসঙ্গে মহুয়ার আক্রমণের লক্ষ্য থেকে বাদ গেলেন না লোকসভার এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনকরও। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে পর পর দু’টি পোস্ট করে বিজেপিকে নিশানা করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ।

এদিন আদানির প্রসঙ্গ টেনে মূলত বিজেপিকে নিশানা করেছেন মহুয়া। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ‘বিজেপি আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করবে, তা জেনে আমি শিহরিত হচ্ছি। আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে আমার ক’জোড়া জুতো আছে তা নিয়ে প্রশ্ন করার আগে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকার কয়লা কেলেঙ্কারিতে আদানির বিরুদ্ধে এফআইআর করুক।’

Shaking in my skin to know BJP planning crminal cases against me. Welcome them – only know that CBI and ED need to file FIR against Adani for ₹13,0000 crore coal scam before they question how many pairs of shoes I have.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 5, 2023