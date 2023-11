নির্বাচনের আবহেই বিধি ভঙ্গের অভিযোগ মোদির বিরুদ্ধে, কমিশনকে চিঠি তৃণমূলের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে। রবিবার নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি লিখে এই অভিযোগ করছেন তৃণমূল সাংসদ।

শনিবার ছত্তিশগড়ের দুর্গে বিজেপির এক নির্বাচনি সমাবেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিনামূল্যে র‍্যাশন প্রকল্পের মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তবে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী এটি আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ বলে দাবি করেন সাকেত গোখলে। এই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো চিঠিটি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ারও করেছেন তৃণমূল সাংসদ। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘৪ নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী মোদি আগামী ৫ বছরের জন্য বিনামূল্যে র‍্যাশন প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন। এটি একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত, যেকোনও সময়ই ঘোষণা করা যেতে পারে। কিন্তু বিজেপির এক নির্বাচনি সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি এই ঘোষণা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের নিয়মে বলা হয়েছে, নির্বাচন চলাকালীন কোনও মন্ত্রী এই ধরনের ঘোষণা করলে তা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ভোটারদের উপর অযাচিত প্রভাব ফেলার শামিল।’

নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণ বিধির ৭-এর ক ধারার উল্লেখ করে সাকেত গোখলে বলেছেন, ‘কমিশন নির্বাচন ঘোষণা করার পর, মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্তারা কোনও প্রকার আর্থিক অনুদানের ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। বিজেপির প্রচার সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বিনামূল্যে র‍্যাশন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন।’ ৫ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতেই প্রধানমন্ত্রী মোদি এই পদক্ষেপ করেছেন বলে অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের। তাই তাঁর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

PM Modi yesterday announced the extension of the free ration program for another 5 years.

This is a policy decision that could've been announced anytime.

But PM Modi chose to announce this during an election rally for the BJP in Durg, Chhattisgarh.

