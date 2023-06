ফের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর হামলার অভিযোগ, আতঙ্কে যাত্রীরা

লখনউ: বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হামলার ঘটনা নতুন নয়। ফের পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে। রবিবার দিল্লি-দেরাদুন রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের জানালায় পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগর স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে। ট্রেনের একটি কোচের জানালার কাঁচ ভেঙে গিয়েছে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে। ঘটনায় কোনও যাত্রীর আঘাত লাগেনি। তবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে আরপিএফ।

Stone pelting was reported on the E1 coach of Vande Bharat Express near Muzaffarnagar station on the Delhi-Dehradun Route. No one was injured during the incident. Delhi division has mobilised RPF to catch hold of the culprits: Railways

