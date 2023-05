সলমনের দেহরক্ষীর কাছে হেনস্তার শিকার ভিকি! কেন এমন আচরণ?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: তারকাদের দেহরক্ষীর কাছে অনুরাগীদের হেনস্তা হওয়ার ঘটনায় নতুনত্ব নেই। হামেশাই ঘটছে এই ঘটনা। কিন্তু এবার বলিউড তারকার দেহরক্ষীর কাছে হেনস্তার শিকার হলেন বলিউডের আরেক তারকা। শুনতে অবাক লাগলেও, বাস্তবে এমনটাই ঘটেছে। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে, সলমন খানের দেহরক্ষীরা রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় আরেক তারকা ভিকি কৌশলকে।

No matter who you are, you have to clear the path when Tiger is on his way.

The persona of #SalmanKhan 🔥 pic.twitter.com/pRSB7iwQ82

— MASS (@Freak4Salman) May 25, 2023