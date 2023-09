‘১২ বছর ধরে কাজ করেছি…’, বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেতেই দাবি মমতার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সহ গোটা দেশের কাছে এটা একটা বিরাট পাওনা। তবে এই সম্মানপ্রাপ্তি নিয়ে নয়া দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তিনি এক্স(টুইটার) হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আনন্দিত ও গর্বিত যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের টাউন শান্তিনিকেতন ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় আসতে পেরেছে। বিশ্ববাংলার গর্ব শান্তিনিকেতন কবির দ্বারা পালিত হয়েছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাংলার মানুষ তার পাশে থেকেছেন। আমরা রাজ্য সরকারের তরফে গত ১২ বছর ধরে এখানে পরিকাঠামো গড়ার কাজ করে গিয়েছি আর বিশ্ব এখন এই হেরিটেজ জায়গাটিকে চিহ্নিত করল। যাঁরা বাংলাকে ভালোবাসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সম্প্রীতির ভাবনাকে ভালোবাসেন তাঁদের অভিনন্দন। জয় বাংলা। গুরুদেবকে প্রণাম’।

শান্তিনিকেতনকে বিশ্ব হেরিটেজ সাইটের তালিকায় নিয়ে আসতে ২০১০ সালে উদ্যোগী হয়েছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব জহর সরকার এবং পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তৎকালীন ডিরেক্টর গৌতম সেনগুপ্ত। তবে সেইসময় স্বীকৃতি মেলেনি। ২০২১ সালে শান্তিনিকেতনের জন্য সওয়াল করেছিলেন স্থপতি আভা নারায়ণ। গত মে মাসে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির সভায় শান্তিনিকেতনকে ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট’ হিসেবে ঘোষণা করা হবে। এরপরই রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ঘোষণা করেছে ইউনেসকো।

Glad and proud that our Santiniketan, the town of Gurudev Rabindranath Tagore, is now finally included in UNESCO’s World Heritage List. Biswa Bangla’s pride, Santiniketan was nurtured by the poet and has been supported by people of Bengal over the generations. We from the…

