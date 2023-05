নেতাজির জন্মস্থান নিয়ে ভুল তথ্য! শুভেন্দুকে কটাক্ষে বিঁধল তৃণমূল

নিউজ ব্যুরো: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মস্থান সোনারপুর! এমনই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ককে বিঁধেছে তৃণমূল কংগ্রেসও।

রবিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুরে শুভেন্দু সভা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। সেই সময় হঠাৎই মাইক হাতে নিয়ে জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘আপনাদের এই মাটি, কার জন্য বিখ্যাত সোনারপুর? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্য।’ তিনি আরও বলেন, ‘সোনারপুর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মস্থান। আমরা গর্ব অনুভব করি, নেতাজিকে যদি আমরা সশরীরে পেতাম। তিনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতেন।’ শুভেন্দুর এই কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হতবাক।

বিষয়টি নিয়ে আসরে নেমেছে ঘাসফুল শিবির। শুভেন্দুর মন্তব্যের নিন্দা করে টুইটারে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, ‘নেতাজির জন্মস্থান নিয়ে বিকৃত তথ্য দেওয়া আসলে তাঁর অপমান।’ বিরোধী দলনেতার ভুল শুধরে দিয়ে টুইটারে লেখা হয়েছে, নেতাজির জন্মস্থান সোনারপুর নয়। ওডিশার কটক।

LoP @SuvenduWB‘s brazen disregard for facts is appalling!

Netaji Subhas Chandra Bose’s birthplace is Cuttack, NOT Sonarpur.

Mr. Adhikari’s ignorance is an insult to the iconic nationalist figure & reflects his agenda to distort history.

We condemn such manipulative tactics! pic.twitter.com/vijVulzmCP

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 29, 2023