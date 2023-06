আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের তাণ্ডব, মৃত অন্তত ৩

ওয়াশিংটন: ফের বন্দুকবাজের তাণ্ডব আমেরিকায়। মেরিল্যান্ডে বাড়িতে ঢুকে গুলি। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। আহত অন্তত ৭।

United States | At least three people were killed and seven others wounded in a mass shooting inside a private home in Annapolis, Maryland, reports US media

Annapolis is 30 miles from the United States Capitol.

— ANI (@ANI) June 12, 2023