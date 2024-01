Abhishek Banerjee | ‘কথা দিয়ে কথা রাখার নামই হল তৃণমূল’, ধূপগুড়ি মহকুমা হওয়ায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট অভিষেকের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: প্রতিশ্রুতিমতোই মহকুমা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ধূপগুড়ি (Dhupguri)। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Cm Mamata Banerjee) নিজে একথা জানিয়েছিলেন। পরদিন এনিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। অভিষেকের বক্তব্য, ‘কথা দিয়ে কথা রাখার নামই হল তৃণমূল’। মা মাটি মানুষের সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে, তা জানাতে পেরে সম্মানিত।

গত বছর ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে অভিষেকই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। তাই হল। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন, ‘এতদূর থেকেও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছি ওঁদের হাসিমুখ।’

কথা দিয়ে কথা রাখার নামই হল তৃণমূল।

On September 2, I made a pledge to upgrade DHUPGURI into a SUB DIVISION. Honoured to share that our Maa Maati Manush Govt has fulfilled the pledge.

Though miles away, today, when I close my eyes, I see jubilant faces light up in celebration! pic.twitter.com/BNm0ujLXmU

