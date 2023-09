নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেককে ফের তলব, দিল্লিতে তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচির দিন ডাকল ইডি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০ টায় নথি সহ সিজিও কমপ্লেক্সে ডাকা হয়েছে তাঁকে। দিল্লিতে তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনই তলব করা হয়েছে তৃণমূল নেতাকে।

এদিকে ইডি’র তলবের পরই এক্স হ্যান্ডেলে তলবের বিষয়টি জানিয়ে অভিষেক লিখেছেন, এর আগেও ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয়কারী বৈঠকের দিনের সঙ্গে মিল রেখে তাঁকে তলব করা হয়েছিল। এবার ফের দিল্লিতে ধর্না কর্মসূচির দিন তলব করা হল। তিনি লিখেছেন, ‘ঠিক যখন বাংলার পাওনা চেয়ে আমাদের দিল্লিতে যাওয়ার কথা, সেই সময়েই তলব করা হল আমাকে। অতএব বোঝা যাচ্ছে কারা আসলে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কারা ভয়ে কাঁপছে!’

Now, today yet again they have served me another summons to appear before them on a day when the protest agitation for West Bengal’s rightful dues is scheduled in Delhi on 3rd Oct. This stark revelation unequivocally exposes those who are truly perturbED, rattlED and scarED! pic.twitter.com/ysAy3qhqOu

