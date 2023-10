ইজরায়েল ফেরত বাংলার বাসিন্দাদের বিনামূল্যে বাড়ি পৌঁছে দেবে রাজ্য, ঘোষণা মমতার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ‘অপারেশন অজয়’-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ইজরায়েল থেকে ২১২ জন ভারতীয়কে ফিরিয়ে এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এরমধ্যে ৫৩ জন বাংলার বাসিন্দা। এবার তাঁরা যাতে কোনওরকম সমস্যা ছাড়াই নিজের রাজ্যে ফিরতে পারেন, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব এবং দিল্লিতে রাজ্যের রেসিডেন্ট কমিশনারকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘ভারতীয়/বাঙালিরা ইজরায়েল ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন। তাই আমার মুখ্যসচিব এবং দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনারকে বলেছি, ফেরত আসা প্রত্যেকের জন্য কোনওরকম খরচ ছাড়া যথাসম্ভব সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। আজ সকালেই দিল্লি পৌঁছেছেন পশ্চিমবঙ্গের ৫৩ জন। রাজ্য সরকার তাঁদের বাংলায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিনা খরচে রেল টিকিটের বন্দোবস্ত করছে। এর মধ্যে বিনামূল্যে বঙ্গভবনে থাকা ও বিনা খরচে সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হবে। দিল্লি এবং কলকাতায় সর্বক্ষণের কন্ট্রোল রুম আগেই খোলা হয়েছে। দিল্লি এবং কলকাতা বিমানবন্দরে হেল্প ডেস্কও রয়েছে। আপনাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা সব সময় তৈরি। যে কোনও প্রয়োজনে নিম্নলিখিত নম্বরে আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোন করতে পারেন…দিল্লির বঙ্গভবনে রেসিডেন্ট কমিশনারের অফিস: ০১১-২৩৭১-০৩৬২ / ০১১-২৩৭২-১৯৯১

নবান্ন কন্ট্রোল রুম: ০৩৩-২২১৪-৩৫২৬’

Indians/ Bengalis are leaving battle-torn Israel and I have asked my Chief Secretary and Delhi Resident Commissioner to extend all possible government assistance, free of cost, to our distressed returnees. 53 Bengal-origin returnees have already reached Delhi today morning and…

