পাহাড়ে মনোনয়ন পেশ করলেন বিজিপিএম প্রার্থীরা, সকলকে শুভেচ্ছা অনীতের

কার্শিয়াং: পাহাড়ে দ্বিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থীরা। ২৩ বছর পর পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে। এদিন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের(জিটিএ) চেয়ারম্যান তথা বিজিপিএমের সভাপতি অনিত থাপা। এদিন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সকল প্রার্থীরা বিডিও অফিসে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এদিন অনিত থাপার নেতৃত্বে টাউন হল থেকে কার্শিয়াংয়ের বিডিও অফিস পর্যন্ত একটি মিছিল বের হয়।

সকল প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনিত থাপা বলেন, ‘আজ থেকে বিজিপিএম প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন। বহুদিন পর পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে। এই নির্বাচন আমাদের জন্য একটি নতুন অভিজ্ঞতা। সকল প্রার্থীরা খুবই উত্তেজিত। আমরা একটি বুথে একাধিক প্রার্থী পেয়েছি। পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।‘

কার্শিয়াংয়ে ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যেখানে ৯৭টি আসনে নির্বাচন হবে। পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্য ১২৭টি আসন এবং পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ৩১টি আসন রয়েছে। এবার কার্শিয়াংয়ে নির্বাচনে কঠিন লড়াই হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

Candidates of BGPM filed their nominations in all the BDO offices across GTA area. I appeal to all the people in the hills ‘let Peace Prevail.’

I am sure BGPM will win all Gram Panchayats and Panchayat Samiti election.

I led the candidates to BDO office at Kurseong. pic.twitter.com/SiwPBCU94q

— Anit Thapa (@AnitThapa14) June 13, 2023