ফের ধাক্কা বিজেপিতে, অভিষেকের হাত ধরে এবার তৃণমূলে কোতুলপুরের বিধায়ক

কলকাতা: উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: আবারও বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত এক বিধায়ক যোগ দিলেন তৃণমূলে। এনিয়ে ২০২১ সালের পর থেকে ৭ বিজেপি বিধায়ক দলবদলে তৃণমূলে গেলেন। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাঁকুড়ার কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির এই বিধায়ক। যদিও স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টিকে প্রকাশ্যে গুরুত্ব দিতে চায়নি বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, এতে দলের কিছু হবে না। তবে এই দলবদলের নেপথ্যে প্রলোভন না ভয় কি আছে তা দেখতে হবে।

তবে পুজোর আগে একবার হরকালী প্রতিহার তৃণমূলে যেতে পারেন বলে জল্পনা ছড়ালে বিধায়ক নিজেই তা খণ্ডন করেন। এই ধরনের গুঞ্জনকে মিথ্যা রটনা বলে তোপ দেগেছিলেন হরকালী। তবে সেই অবস্থানকে মিথ্যে প্রমাণিত করেই এদিন উন্নয়নের দোহাই দিয়ে ঘাসফুলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে হরকালীকে তৃণমূল পরিবারে স্বাগত জানিয়েছে দল। বাংলার উন্নতির জন্য হরকালী হাতে হাত রেখে কাজ করবেন বলেও তৃণমূলের তরফে অঙ্গীকার করা হয়েছে। যদিও বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ জানিয়েছেন, হরকালীর দলবদলে তৃণমূলের আরও ক্ষতি হল।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৭৭টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি। তারপর বিধানসভায় জয়ী দুই সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক ও জগন্নাথ সরকার ইস্তফা দিলে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫-এ। এরপর একে একে মুকুল রায়, বিশ্বজিৎ দাস, সৌমেন রায়, কৃষ্ণ কল্যাণী, সুমন কাঞ্জিলাল, তন্ময় ঘোষরা দল ছাড়েন। শেষমেষ ছাড়লেন হরকালী। এতে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা কমে দাঁড়াল ৬৮তে।

Today, in the presence of Nat’l GS Shri @abhishekaitc, Harakali Protiher, @BJP4Bengal MLA from Katulpur Assembly constituency, Bankura, joined hands with us.

This move reflects a resounding commitment to serving the people and strengthening the unwavering ideals of Ma, Mati, and… pic.twitter.com/BxMFFRy3K5

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 26, 2023