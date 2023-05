‘দৃশ্যম’-র মুকুটে নয়া পালক, কোরিয়ান ভাষায় তৈরি হবে এই ছবি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ‘দৃশ্যম’ ও ‘দৃশ্যম ২’ দুটি ছবিই বক্স অফিসে বিপুল সাফল্য পেয়েছিল। শুধু বক্স অফিসে আয় নয়, ছবির গল্প, অভিনয় সবকিছুই প্রশংসিত হয়েছিল। আর এটি মালয়ালাম ছবি থেকে রিমেক করা হয়েছিল। এবার ‘দৃশ্যম’-র মুকুটে নয়া পালক। এই ছবির হাত ধরেই নতুন মাইলস্টোন ছুঁতে চলেছে বলিউড। কোরিয়ান ভাষায় তৈরি হতে চলেছে এই ছবি। বলিউডের প্রথম কোনও ছবি তৈরি হবে কোরিয়ায়।

BIGGG NEWS… ‘DRISHYAM’ TO BE REMADE IN KOREAN LANGUAGE: PANORAMA STUDIOS – ANTHOLOGY STUDIOS MAKE OFFICIAL ANNOUNCEMENT AT CANNES… #KumarMangatPathak’s #PanoramaStudios and #AnthologyStudios announce a partnership for the remake of #Drishyam franchise in #Korea.

