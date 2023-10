পুজোর মুখে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, জানুন বিস্তারিত…

কলকাতা: পুজোর মুখে রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছর শুখা বর্ষাকালের সাক্ষী থেকেছে বাংলা। বর্ষাকালে বৃষ্টি না হয়ে উলটে ফসল তোলার সময় বৃষ্টির জেরে নষ্ট হয় বিপুল শস্য। ফলে ক্ষতির মুখে পড়েন বহু কৃষক। বাংলা শস্য বিমার আওতায় থাকা সেইসব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বড় টাকার ফাণ্ডের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বাংলা শস্য বিমার আওতায় থাকা ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ১৯৭ কোটি টাকার অর্থ সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বাংলা শস্য বিমার কোনও কিস্তিও দিতে হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি জানান, ২০১৯ সালে এই বাংলা শস্য বিমার আওতায় ৮৫ লক্ষ কৃষককে ২,৪০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়।

We are releasing Rs.197 Cr to 2.46 Lakhs affected Farmers who could not sow paddy due to deficit rainfall. The claims have been finalized under Bangla Shasya Bima (BSB), which is a fully State Government funded crop Insurance scheme and we pay the entire premium amount. Farmers…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2023