১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরতে চলেছে ক্রিকেট, জানাল আইওসি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দীর্ঘ ১২৮ বছর পর ফের অলিম্পিকে ফিরতে চলেছে ক্রিকেট। এছাড়াও গেমসে চারটি নতুন ইভেন্ট অলিম্পিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক গেমসে পাঁচটি নতুন ইভেন্ট যোগ করা হয়েছে। মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)-র কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ক্রিকেটকে এলএ ২৮’-তে অন্তর্ভূক্তির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, শেষবার ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল। তারপর অলিম্পিকে ক্রিকেট বন্ধ ছিল। তবে এবার থেকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ক্রিকেট আয়োজিত হবে বলে জানা গিয়েছে।

The proposal from the Organising Committee of the Olympic Games Los Angeles 2028 (@LA28) to include five new sports in the programme has been accepted by the IOC Session.

Baseball/softball, cricket (T20), flag football, lacrosse (sixes) and squash will be in the programme at…

— IOC MEDIA (@iocmedia) October 16, 2023