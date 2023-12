উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিলি। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৯। রবিবার দক্ষিণ আমেরিকার এই ছোট্ট দেশে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল কানেতের দক্ষিণ-পশ্চিমের ৫২ কিমি গভীরে। কম্পনের আতঙ্কে চিলির সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই।

An #earthquake with a magnitude of 5.9 jolted 52 km SW of Canete, #Chile at 03.23 GMT on Sunday, U.S. Geological Survey said.

The epicenter, with a depth of 11.8 km, was initially determined to be at 38.08 degrees south latitude and 73.88 degrees west longitude. pic.twitter.com/3qLhYSdBXc

— IANS (@ians_india) December 24, 2023