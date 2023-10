অমর্ত্য সেনের মৃত্যু নিয়ে গুজব, ‘বাবা সুস্থ আছেন’, জানালেন কন্যা নন্দনা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সুস্থ আছেন। জানালেন অমর্ত্য কন্যা নন্দনা। মঙ্গলবার বিকেলে একটি টুইট ঘিরে জল্পনা ছড়ায়। মার্কিন অধ্যাপক তথা সদ্য অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী ক্লডিয়া গলডিনের এক্স হ্যান্ডেলে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়। যদিও এই পোস্টের কিছুক্ষণ পরই দ্বিতীয় একটি পোস্ট করা হয় এক্স হ্যান্ডলে। সেখানে লেখা হয়, এই অ্যাকাউন্টটি ভুয়ো।

অর্মত্য সেনের মৃত্যুর গুজব উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর পরিবার। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এনিয়ে টুইট করেছেন নন্দনা। অমর্ত্য কন্যা জানান, এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো খবর। কেমব্রিজে আমাদের বাড়িতে তাঁর (অর্মত্য সেন) সঙ্গে দারুণ সপ্তাহ কাটালাম। তিনি একদম সুস্থ আছেন। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহে দুটি কোর্সের ক্লাস নিচ্ছেন। এধরনের ভুয়ো এবং অযৌক্তিক খবর না ছড়ানোর কথাও বলেন তিনি।

Friends, thanks for your concern but it’s fake news: Baba is totally fine. We just spent a wonderful week together w/ family in Cambridge—his hug as strong as always last night when we said bye! He is teaching 2 courses a week at Harvard, working on his gender book—busy as ever! pic.twitter.com/Fd84KVj1AT

— Nandana Sen (@nandanadevsen) October 10, 2023