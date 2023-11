৬ ইঞ্চি পাইপ দিয়ে দেওয়া হল খাবার-জল, সুক্ষ্ম ক্যামেরায় ধরা পড়ল শ্রমিকদের প্রথম ছবি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: টানেলের ভেতরে ঢোকানো হয়েছে ৬ ইঞ্চি চওড়া পাইপ। সেই পাইপ দিয়েই চলছে টানেলে আটকে থাকা ৪১ জন শ্রমিককে ভালো রাখার যাবতীয় কর্মকাণ্ড। কিন্তু এতগুলো দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রশ্ন উঠছে ঠিক কেমন আছেন শ্রমিকেরা? তাঁর উত্তর দিতেই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে এক ভিডিও। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, উত্তরকাশীর টানেলের ভেতর আটকে পড়া শ্রমিকদের দৃশ্য।

যে পাইপের মাধ্যমে খাবার, জল, ওষুধ পৌঁছন হচ্ছে শ্রমিকদের কাছে সেই পাইপের ভেতরে দেওয়া হয়েছিল এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা। সেই ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে ঠিক কি পরিস্থিতিতে রয়েছে ৪১ জন শ্রমিক। এমনকি পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে ওয়াকিটকির সাহায্যে চালান হচ্ছে শ্রমিকদের সঙ্গে কথাবার্তা।

VIDEO | First visuals of workers stuck inside the collapsed Silkyara tunnel in #Uttarkashi, Uttarakhand.

Rescuers on Monday pushed a six-inch-wide pipeline through the rubble of the collapsed tunnel allowing supply of larger quantities of food and live visuals of the 41 workers… pic.twitter.com/mAFYO1oZwv

— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2023