পণবন্দিদের মুক্তি দিতে গাজায় যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ইজরায়েলি সেনার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। পণবন্দিদের মুক্তির জন্যই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা নাগাদ। তার আগে ইজরায়েলি সেনার তরফে এক্স হ্যান্ডেল একটি পোস্ট করা হয়। তাতে বলা হয়, পণবন্দিদের মুক্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যাবতীয় শর্ত মেনে যুদ্ধবিরতি অব্যাহত থাকবে। তবে কতদিন পর্যন্ত এই যুদ্ধবিরতি চলবে সেই বিষয়ে ইজরায়েলি সেনার তরফে কিছু জানানো হয়নি। অন্যদিকে হামাসের তরফেও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

The operational pause will continue in light of the mediators’ efforts to continue the process of releasing the hostages and subject to the terms of the framework.

