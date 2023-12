‘জ্বর হয়েছিল, যাব কী করে?’, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বাতিল হতেই মন্তব্য নীতীশের

পাটনা: ‘জ্বর হয়েছিল, যাব কী করে?’ ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বাতিল হতেই সাফাই দিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। দীর্ঘ বিরতির পর ফের শুরু হওয়ার আগেই বাতিল হয় ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। বেশ কয়েকজন নেতা যোগ দেবেন না, এমন খবর আসতেই বুধবারের ইন্ডিয়া বৈঠক তড়িঘড়ি বাতিল করা হয়। এরপরই সাংবাদিকদের সাফাই দেন নীতীশ কুমার।

#WATCH | On INDIA bloc meeting, Bihar CM & JD(U) leader Nitish Kumar says, “I want that work should progress. It was being said in the news that I was not going to attend the meeting. I was down with a fever. Is it possible that I will go not to the meeting? In the next meeting… pic.twitter.com/9Qj5eqCvvE

— ANI (@ANI) December 6, 2023