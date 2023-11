‘দলে নেই, মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার’, টুইটার হ্যান্ডেলে প্রতিক্রিয়া হার্দিক পান্ডিয়ার   

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ এবারের বিশ্বকাপে আর দেখা যাবে না হার্দিক পান্ডিয়াকে। তাঁর পরিবর্তে দলে এলেন প্রসিধ কৃষ্ণ। রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে খেলতে নামার আগেই এই দুঃসংবাদ এল ভারতীয় শিবিরে। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ভেঙে পড়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া নিজেও। শনিনার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, এটা মেনে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, বিশ্বকাপের বাকি পর্যায়ে আমি আর থাকতে পারব না।

গত ১৯ অক্টোবর পুণেতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বল করতে গিয়ে চোট পান হার্দিক পান্ডিয়া। বল না করেই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। সেদিন ব্যাটও করতে পারেননি তিনি। মনে করা হয়েছিল চোট সারিয়ে সেমিফাইনালে তিনি কামব্যাক করবেন। কিন্তু তাঁর গোড়ালির চোট এখনও সারেনি। শনিবার সকালে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক, তা এখনও সেরে ওঠেনি। তার ফলে হার্দিকের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে গেল। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে প্রসিধের নাম পাঠিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বকাপের টেকনিকাল কমিটি। যে প্রসিধ মাত্র ১৯টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন।

Tough to digest the fact that I will miss out on the remaining part of the World Cup. I’ll be with the team, in spirit, cheering them on every ball of every game. Thanks for all the wishes, the love, and the support has been incredible. This team is special and I’m sure we’ll… pic.twitter.com/b05BKW0FgL

— hardik pandya (@hardikpandya7) November 4, 2023