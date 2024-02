Mamata Banerjee-Hemant Soren | ‘বন্ধু’, হেমন্ত গ্রেপ্তার হওয়ায় পাশে দাঁড়িয়ে মন্তব্য মমতার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: জমি দুর্নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) (ED)-র হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন (Hemant Soren)। তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee-Hemant Soren)। এনিয়ে বিজেপিকে (BJP) নিশানা করে তীব্র আক্রমণ শানান তৃণমূল সুপ্রিমো।

এক্স হ্যান্ডলে মমতা লিখেছেন, ‘হেমন্ত সোরেনের মতো একজন নেতাকে গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা জানাই। নির্বাচিত সরকারকে ফেলার জন্য এটা বিজেপি সমর্থিত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গভীর ষড়যন্ত্র। উনি আমার বন্ধু। গণতন্ত্রকে বাঁচানোর তাগিদে, এই মুহূর্তে তাঁর পাশে দাঁড়াতে আমি বদ্ধপরিকর।’ পাশাপাশি তিনি জানান, ঝাড়খণ্ডের মানুষ এই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন।

I strongly condemn the unjust arrest of Shri Hemant Soren, a powerful tribal leader. The vindictive act by BJP-backed central agencies reeks of a planned conspiracy to undermine a popularly elected government.

He is a close friend of mine, and I vow to stand unwaveringly by his…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 2, 2024