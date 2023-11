বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ৪০টি মাছ ধরার নৌকো, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি

অমরাবতী: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল ৪০টি মাছ ধরার নৌকো। রবিবার রাতে অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে একটি বন্দরে ঘটনাটি ঘটে। আনুমানিক ৩০ কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি মৎসজীবীদের।

#WATCH | Andhra Pradesh: A massive fire broke out in Visakhapatnam fishing harbour. The fire that started with the first boat eventually spread to 40 boats. Several fire tenders reached the spot to control the fire. Police have registered a case and are investigating the matter.… pic.twitter.com/1ZYgiWInOz

— ANI (@ANI) November 20, 2023