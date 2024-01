Mizoram Plane Accident | দুর্ঘটনার কবলে মায়ানমার সেনার বিমান, আহত ৮

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দুর্ঘটনার কবলে পড়ল মায়ানমার সেনার একটি বিমান। মঙ্গলবার সকালে মিজোরামের উত্তর-পূর্বের লেংপুই বিমানবন্দরে নামার সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিমানটি। স্থানীয় সূত্রে খবর, ১৩ জন সেনা ছিলেন বিমানে।তাঁদের মধ্যে আহত হয়েছেন ৮ জন।

Myanmarese aircraft that had been sent to evacuate #Myanmar soldiers who crossed over to escape resistance forces, overshot #Mizoram’s #Lengpui airport runway at 11am Jan 23. Of the 13 member crew, 8 are injured. Via ⁦@rahconteur⁩ pic.twitter.com/F0RbEmmhaf

