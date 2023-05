নয়াদিল্লি: নতুন সংসদ ভবনের নাম পালটে রাখা হোক ‘সাভারকার সদন’, ঐতিহাসিক সেন্ট্রাল হলের নাম রাখা হোক ‘ক্ষমা কক্ষ’। ২৮ মে হিন্দু মহাসভার নেতা বীর সাভারকারের ১৪০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বারা দেশের নতুন সংসদ ভবনের দ্বারোদঘাটন প্রসঙ্গে এই মর্মে তীব্র কটাক্ষ করলেন মহাত্মা গান্ধির প্রপৌত্র, ইতিহাসবিদ তুষার গান্ধি।

সম্প্রতি, লোকসভা সচিবালয়ের তরফে জানানো হয়, আগামী ২৮ মে সংসদে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৯৭০ কোটি টাকা খরচে নির্মিত নয়া সংসদ ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। হঠাৎ তড়িঘড়ি সংসদ ভবনের দ্বারোদঘাটন নিয়ে কেন মরিয়া কেন্দ্র, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এরপরই প্রকাশ্যে আসে ওই একইদিনে পালিত হবে আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভার জাতীয়তাবাদী নেতা বীর সাভারকারের ১৪০ তম জন্মতিথি। আজীবন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি তথা জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করে আসা সাভারকারের জন্মজয়ন্তীতে নব্য সংসদ ভবনের উদ্বোধন করায় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছে কংগ্রেস সহ তামাম বিরোধী শিবির। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ চূড়ান্ত অবমাননাকর ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অপমান হিসেবেই দেখছেন বিরোধীরা।

The PM will inaugurate the new Parliament building on 28th May, birth anniversary of V. D. Savarkar. He should name the building ‘Savarkar Sadan’ and the Central Hall as ‘Maafi Kaksh’.

— Tushar बेदखल (@TusharG) May 19, 2023