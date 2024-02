Narendra Modi on Manmohan Singh | ‘হুইলচেয়ারে করে এসে ভোট দিয়েছেন, শক্তিশালী করেছেন দেশের গণতন্ত্রকে’, মনমোহনের প্রশংসায় মোদি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মনমোহন সিং (Manmohan Singh) প্রেরণা জুগিয়েছেন। অসুস্থ শরীরে হুইলচেয়ারে করে এসেও ভোট দিয়েছেন। শক্তিশালী করেছেন দেশের গণতন্ত্রকে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi on Manmohan Singh)। সংসদে দাঁড়িয়ে পূর্বসূরির দীর্ঘায়ু কামনা করেন তিনি। এদিন রাজ্যসভা সাংসদদের মেয়াদ ফুরোচ্ছে। তাঁদের ফেয়ারওয়েল দিতেই রাজ্যসভায় বিশেষ বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই মনমোহন সিংয়ের প্রশংসা করেন তিনি।

Prime Minister Narendra Modi says, “I remember in the other House, during the voting, it was known that the treasury bench would win but Dr Manmohan Singh came on his wheelchair & cast his vote. This an example of a member being alert of his duties” pic.twitter.com/sjSAusQoji

— ANI (@ANI) February 8, 2024