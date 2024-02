উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: একসঙ্গে তিনজন পাচ্ছেন ভারতরত্ন উপাধি।দেশের দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং ও নরসিমা রাওয়ের পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হবে বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথনকেও। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এই খবর জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘সাহিত্য, ইতিহাস থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে রাওয়ের অবাধ বিচরণ। নয়ের দশকের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও সমস্ত ছুঁৎমার্গ ভুলে ভারতে বাজার অর্থনীতির প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। ভারতের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনিই। বিদেশি মুদ্রার ভান্ডারে তার পর কখনও আর টান পড়েনি। ১৯৯৩ সালে যখন বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা ঘটে, তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নরসিমা রাও।’

Delighted to share that our former Prime Minister, Shri PV Narasimha Rao Garu, will be honoured with the Bharat Ratna.

As a distinguished scholar and statesman, Narasimha Rao Garu served India extensively in various capacities. He is equally remembered for the work he did as… pic.twitter.com/lihdk2BzDU

