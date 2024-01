Pakistan Attacks Iran | কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বদলা, ইরানে পালটা হামলা পাকিস্তানের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: এবার পালটা হামলা চালালো পাকিস্তান। বুধবার হামলা চালানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানে(Iran) প্রত্যাঘ্যাত চালালো পাকিস্তান(Pakistan)। ইরানের সীমানার একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। এই হামলায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। হামলা নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে।

Sources in the Pakistani Armed Forces are reporting that the Air Force has conducted several Airstrike tonight on a Baloch Militant Group in Eastern Iran near the City of Saravan, roughly 20 Miles into the Sistan and Baluchestan Provence from the Border with Pakistan; Smoke is… pic.twitter.com/VKO8fjohWD

— OSINTdefender (@sentdefender) January 18, 2024