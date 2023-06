মণিপুর হিংসার কারণ জানতে শান্তি কমিটি তৈরি, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মণিপুর হিংসা রুখতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। মণিপুরের হিংসার কারণ জানতে শান্তি কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন ও পরিচালন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শান্তি কমিটি গঠনের পাশাপাশি সংরক্ষণ নিয়ে মণিপুরে বিগত এক মাস ধরে যে হিংসা-অশান্তি ছড়িয়েছে, তার কারণ জানার জন্য সিবিআইয়ের বিশেষ দলকে তদন্তভার দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর এই সিবিআই তদন্তের উপরে নজর রাখবে শান্তি কমিটি।

#WATCH | Several agencies are working in Manipur to investigate violent incidents. High-level CBI probe in 6 incidents of violence that hint at a conspiracy. We will make sure that the investigation is fair: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/uH334y3bRF

— ANI (@ANI) June 1, 2023