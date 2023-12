কল্যাণের অঙ্গভঙ্গি কাণ্ড: ধনকরকে ফোন মোদির, দুঃখপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরকে নকল করে ইতিমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনকরের প্রতি এমন অবমাননাকর অঙ্গভঙ্গির প্রতিবাদে বুধবার সকাল ১১টা থেকে রাজ্যসভার সমস্ত সাংসদরা ১ ঘণ্টা নিজ আসনে উঠে দাঁড়িয়ে মৌন প্রতিবাদ জানালেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার সংসদের প্রধান গেটের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখানোর সময় জগদীপ ধনকরের নকল করে বিতর্কে জড়ান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, ধর্নাস্থলে জগদীপ ধনকরের নকল করে দেখান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই অঙ্গভঙ্গির ভিডিও রেকর্ড করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। এই নিয়ে রাজ্যসভার অন্দরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান জগদীপ ধনকর। গোটা বিষয়টি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর এ ব্যাপারে কথা হয়েছে জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ধনকর। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ‘তিনি (মোদি) আমাকে বলেছেন, তিনি ২০ বছর ধরে এই ধরনের অপমান সয়েছেন।’

Received a telephone call from the Prime Minister, Shri @narendramodi Ji. He expressed great pain over the abject theatrics of some Honourable MPs and that too in the sacred Parliament complex yesterday. He told me that he has been at the receiving end of such insults for twenty…

অন্যদিকে, ধনকরকে নকল করার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘সংসদ চত্বরে আমাদের শ্রদ্ধেয় উপরাষ্ট্রপতিকে যে ভাবে অপমান করা হয়েছে, তা দেখে আমি হতাশ হয়েছি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবশ্যই নিজেদের মতো প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে। তবে তাঁদের অভিব্যক্তি মর্যাদা এবং সৌজন্যের নিয়মের মধ্যে হওয়া উচিত। যে সংসদীয় ঐতিহ্যের জন্য আমরা গর্বিত এবং যা ভারতের জনগণ আশা করে, সেটি বজায় থাকা উচিত।’

I was dismayed to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the Parliamentary…

— President of India (@rashtrapatibhvn) December 20, 2023