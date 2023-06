ট্রাকের ধাক্কায় দুর্ঘটনার কবলে রুবিনার গাড়ি, মাথায়-পিঠে চোট অভিনেত্রীর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল বিগ বস জয়ী রুবিনা দিলায়েকের গাড়ি। ঘটনার জেরে মাথায় ও পিঠে গুরুতর চোট পেয়েছেন অভিনেত্রী। শনিবার এই দুর্ঘটনার কথা টুইট করে জানান রুবিনার স্বামী অভিনব শুক্লা। তারপর থেকেই অভিনেত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন অনুরাগী মহল।

অনুরাগীদের কথা ভেবে রবিবার রুবিনা একটি টুইট করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘দুর্ঘটনার জেরে আমার মাথা ও লোয়ার ব্যাকে চোট লেগেছে। সব মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। বেপরোয়া ট্রাক ড্রাইভারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে রাস্তায় চলাফেরা করুন।‘

Due to the impact I hit my head and lower back, so was in a state of shock, but we ran medical tests,everything is Good….

Legal action has been taken against the reckless truck driver , but the damage is done! I urge you all to be mindful on road 🙏🏼 Rules r for our own safety ! https://t.co/HFB2xpPZVy

— Rubina Dilaik (@RubiDilaik) June 11, 2023