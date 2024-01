Delhi AIIMS Fire | সাতসকালে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড দিল্লি এইমসে, আতঙ্কে রোগীরা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড (Fire) দিল্লির এইমসে (Delhi AIIMS)।এদিন সকালে আগুন লাগে হাসপাতালের টিচিং ব্লকে।নিমেষের মধ্যে আশেপাশের বেশ কিছু ঘরে ছড়িয়ে যায় আগুন।ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল।দমকলের (Fire Tenders) ৭ টি ইঞ্জিন কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

#WATCH | A fire broke out in the Teaching Block of AIIMS Delhi today, which led to damage to furniture and office records; no casualty was reported, says Delhi Fire Services

(Video source: Delhi Fire Services) pic.twitter.com/UmCYs7tXkQ

— ANI (@ANI) January 4, 2024