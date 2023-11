উত্তরাখণ্ডে সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ে বাংলার ৩ শ্রমিক, এক্স হ্যান্ডেলে নাম, ঠিকানা প্রকাশ শুভেন্দুর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ে আটকে রয়েছেন ৪০ জন শ্রমিক।তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছেন ৩ জন শ্রমিক।বাংলার আটকে পড়া এই শ্রমিকদের নাম, ঠিকানা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।পাশাপাশি তিনি এও লিখলেন, উত্তরাখণ্ড সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন উদ্ধারকার্য নিয়ে।

আটকে থাকা ৩ জন শ্রমিকেরা হলেন,জয়দেব প্রামাণিক, মণির তালুকদার ও সৌভিক পাখিরা।এর মধ্যে জয়দেব হুগলির বাসিন্দা, মনির তালুকদারের বাড়ি কোচবিহারে।এঁদের পরিবারে খবর দেওয়ার পাশাপাশি আশ্বস্ত করা হয়েছে যে সকলেই নিরাপদ রয়েছেন।ধ্বংসস্তূপ থেকে বাইরে বের করে আনা সময়ের অপেক্ষামাত্র।

I spoke with the Uttarakhand Government Authorities regarding the rescue operation of the 40 workers including 3 from West Bengal, who got trapped following the collapse of an under-construction tunnel in Uttarkashi on the Yamunotri National Highway.

