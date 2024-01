Train accident | লাইনচ্যুত চারমিনার এক্সপ্রেসের তিনটি কোচ, আহত একাধিক

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ফের ট্রেন দুর্ঘটনা (Train accident)। বুধবার তেলেঙ্গানায় (Telengana) নামপল্লী স্টেশনে (Nampally railway station) লাইনচ্যুত চারমিনার এক্সপ্রেসের (Charminar Express) তিনটি কোচ। আহত হয়েছেন কমপক্ষে পাঁচজন।

#WATCH | Telangana: Five people were injured after three coaches of Charminar Express derailed at the Nampally Railway Station

The incident took place at around 9:15 AM. This Railway station is a terminal station where trains end. The train should have stopped before the end,… pic.twitter.com/mzlV82OLAu

— ANI (@ANI) January 10, 2024