‘মুখ্যমন্ত্রী কবে জাগবেন আর পোড়া লাশের গন্ধ পাবেন?’, বজবজকাণ্ডে বিস্ফোরক শুভেন্দু

কলকাতা: এগরার পর এবার বজবজ। রবিবার বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নন্দরামপুর দাসপাড়ার এই ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। রাজ্যের বেআইনি বাজি কারখানাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উদাসীন তৃণমূল, এই অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধীরা। তবে এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে টুইট করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, ‘খাদিকুল গ্রামে পোড়া মাংসের গন্ধ আর বিস্ফোরকের অবশিষ্টাংশ এখনও বাতাসে ভাসছে। আহতদের অবস্থা এখনও সংকটজনক। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই বজবজের নন্দরামপুরের দাসপাড়ায় আরও একটা বিস্ফোরণ। মুখ্যমন্ত্রী কবে জাগবেন আর পোড়া লাশের গন্ধ পাবেন?। আর কত মৃত্যু তার বিবেককে নাড়া দেবে?’

পাশাপাশি এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দু। পশ্চিমবঙ্গে বিস্ফোরণকাণ্ডের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। টুইটে তাঁর বক্তব্য, এক বছরের যুদ্ধে ইউক্রেনের মাটিতে রাশিয়া যে পরিমাণ বোমাবর্ষণ করেছে, ওই সময়ে বাংলায় তার চেয়ে বেশি বিস্ফোরণ হয়েছে।

Russia began their invasion of Ukraine on February 24, 2022.

I think if one calculates & compares the number of explosions that have taken place on Ukrainian soil until now, the number would be fewer than the explosions that took place in West Bengal during this timeframe.

