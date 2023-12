সনিয়ার জন্মদিনে মোদির শুভেচ্ছা,এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন দু’কলম

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: রাজনীতির ময়দানে দুজন দুই মেরুর, কিন্তু ব্যক্তি জীবনে নেই সৌজন্যতার খামতি।কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধির ৭৮ তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার সকালে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীকে নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে শুভেচ্ছা জানান নমো।

সনিয়া গান্ধির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী কি লিখলেন শুভেচ্ছা বার্তায়? তিনি লিখেছেন, ‘সনিয়া গান্ধিজীকে তাঁর জন্মদিনের অভিনন্দন। প্রার্থনা করি, তিনি আরও সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন পান।’

Best wishes to Smt. Sonia Gandhi Ji on her birthday. May she be blessed with a long and healthy life.

