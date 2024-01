Road Accident| ট্রাকের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত ২

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ট্রাকের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দু’জনের। ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরের মাছেরলাতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তেলেঙ্গনা স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের একটি বাস সামনে থেকে এসে একটি ট্রাককে ধাক্কা মারে। তীব্র ধাক্কার জেরে বাসের সামনের অংশটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাস চালক বিনোদের(৪৫)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Two persons were killed and six others injured when an TSRTC bus collided with a truck in #AndhraPradesh’s Nellore district. The accident occurred near Macherla in Gudluru mandal.

The bus belonging to Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) rammed into a truck from… pic.twitter.com/gaCCLyPdUB

— IANS (@ians_india) January 7, 2024