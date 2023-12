‘উনি শ্রেষ্ঠ নেতা’ বিজেপির জয়ে মোদিকে অভিনন্দন জানালেন আমেরিকান গায়িকা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দেশের চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে তিন রাজ্যে গেরুয়া ঝড়।লোকসভা নির্বাচনের আগে এই জয় বিজেপি শিবিরের জন্য একটা স্বস্তির জায়গা।আর এই জয়ের পর গেরুয়া শিবিরের জন্য উপচে পড়ছে শুভেচ্ছা বার্তা।এবার দেশ ছাড়িয়ে শুভেচ্ছা বার্তা এল বিদেশ থেকেও।আফ্রিকান-আমেরিকান গায়িকা তথা অভিনেত্রী মেরি মিলবেন বিজেপির জয়ে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে।

Today’s election results in #India, the @BJP4India winning the heartland states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, is a precursor to a strong victory for PM @narendramodi in 2024. He is the #IndiaFirst candidate and the best leader for the U.S.-India relationship.🇺🇸🇮🇳 pic.twitter.com/I5Aj0QJxXv

— Mary Millben (@MaryMillben) December 3, 2023