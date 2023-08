চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডারের নকশা তৈরির ভুয়ো দাবি! গ্রেপ্তার ব্যক্তি

গান্ধিনগর: চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডারের নকশা নাকি তৈরি করেছিল সে। এমনই ভুয়ো দাবির জেরে গুজরাটে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হল। ধৃতের নাম, মিতুল ত্রিবেদী। তিনি সুরাটের বাসিন্দা। নিজের দাবির স্বপক্ষে নথি পেশ করতে পারেনি ওই ব্যক্তি।

#WATCH | Gujarat | On 29th August, the Surat Crime Branch of Police nabbed a man, identified as Mitul Trivedi, who made false claims of being a scientist at the ISRO and also made forged documents for the same. Police say that he has confessed to the crime. pic.twitter.com/zf5IkvVej8

